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Общество

Более тысячи псковичей обратились на «горячую линию» по переходу на цифровое телевещание

В Псковской области более тысячи местных жителей обратились на «горячую линию» по вопросам перехода на цифровое телевещание, из них 476 человек обратились по телефону с заявками на подключение цифровых приставок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Псковская область вошла в число регионов, где переход на цифровое вещание состоится 14 октября. Ранее глава региона Михаил Ведерников заявлял, что к переходу на цифровое телевещание все готово. В области сформирован штаб по переходу на «цифру», заседания которого сейчас проводятся в еженедельном формате. После 1 октября актуальные вопросы с участием глав муниципалитетов будут обсуждаться ежедневно.

Колл-центр будет действовать до декабря в усиленном режиме. Планируется вновь провести подомовые обходы, а в школах области с 18 сентября стартуют тематические уроки по переходу на цифровое телевещание. В рамках «Кросса наций» 21 сентября состоится «Цифровой забег», где участникам представят информацию о предстоящих изменениях в телевещании.

Помощь в настройке оборудования во всех муниципалитетах оказывают волонтеры. Сейчас в волонтерском корпусе почти 200 человек.

По поручению Михаила Ведерникова в регионе выплачивается компенсация за покупку приставок. Право на неё имеют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых ниже прожиточного минимума. На эти цели в бюджете региона предусмотрены 5 млн рублей. Более 460 жителей региона уже получили компенсации.

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