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Студентка псковского колледжа искусств претендует на победу в вокальном конкурсе «Новая звезда»

Студентка IV курса Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Галина Соколова приняла участие в одном из этапов телевизионного вокального конкурса «Новая звезда». Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, в конкурсных прослушиваниях, которые состоялись в первые недели сентября в Москве, участвовали по одному представителю от 85 регионов России.

Все они прошли серьёзный предварительный отбор, отправив на суд профессионального жюри, в составе которого - Максим Дунаевский, Зара, Юлия Савичева и др., видеозаписи своих концертных выступлений. Также для участия в «не эфирном» этапе конкурса псковичка представила видео-интервью, в котором рассказала о себе, своих жизненных установках, музыкальных достижениях.

По словам псковички, две недели, проведённые в Москве под руководством мастеров шоу бизнеса – это настоящая школа для молодых эстрадных музыкантов, важный этап в её профессиональном становлении.

Как отмечает преподаватель колледжа искусств по классу эстрадного вокала, Заслуженная артистка России Марина Курчавова, её ученица Галина Соколова – яркая творческая личность, одарённый музыкант. В числе её творческих достижений – победы на престижных всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, а также в конкурсе «Голос Пскова».

Основную часть конкурсной программы, которая проходила в Москве, можно будет увидеть в телеэфире на канале «Звезда».

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