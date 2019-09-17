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Общество

Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Осужденные за драки в Москве футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин вышли из исправительной колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению, сообщает ТАСС.

Причиной для наказания стало участие в двух потасовках в Москве — вначале спортсмены избили водителя телеведущей, потом потасовка произошла в кафе, где жертвой футболистов стал глава Минпромторга Денис Пак.

В мае Краснопресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, Павла Мамаева – к 1 году и 5 месяцам. Свой срок футболисты отбывали в колонии общего режима.

6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева.

В настоящий момент футболисты Кокорин и Мамаев готовятся выйти на поле уже после зимней паузы в чемпионате России. Александр Кокорин заключил новый контракт с клубом «Зенит», в котором выступал ранее. А у Павла Мамаева действующий контракт с футбольным клубом «Краснодар».

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