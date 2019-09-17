Специальный автобус для учащихся центра «Подросток» будет курсировать от площади Ленина в Пскове

12:38, 17 сентября 2019, ПАИ

Специальный автобус для учащихся центра «Подросток» будет курсировать от площади Ленина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Ежедневно по рабочим дням в 7:30 автобус будет отправляться от площади Ленина и следовать к зданию СПбГЭУ на Крестовском шоссе, 2А, где теперь разместился «Подросток». Автобус будет подвозить учащихся центра образования к месту учёбы.

«На безвозмездной основе ребятам выделили весь четвёртый этаж для проведения занятий в рамках общеобразовательной программы. Все аудитории оборудованы согласно нормативным требованиям, в том числе и компьютерный класс. На базе СПбГЭУ будут проходить теоретические занятия, а вот практику ребята уже будут проходить на базе Псковского агротехнического колледжа», - рассказала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

Центр «Подросток» появился в новостях после линейки по случаю начала учебного года. 2 сентября администрация учреждения объявила о закрытии здания на ремонт. При этом варианты размещения учащихся и педагогов озвучены не были. В решение вопроса вмешался глава региона Михаил Ведерников. В итоге сначала учащиеся временно переехали в здание вечерней школы, а затем - на Крестовское шоссе.