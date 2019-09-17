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Общество

Экс-начальник гдовского ГИБДД прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела

Фото газеты "Гдовская заря"

Экс-начальник ОГИБДД ОМВД России по Гдовскому району Сергей Калинин прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела по факту превышения должностных полномочий, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Гдовская заря».

«Считаю, что ДТП, о котором идёт речь, было оформлено по всем правилам, — подчеркнул он. — Есть протокол, но заявители посчитали, что следственные действия проведены не в полной мере. Поэтому на сегодняшний день ведётся проверка. Я буду защищать свои права, мои интересы представляет адвокат».

Сергей Калинин отметил, что после 21 года службы в полиции он уволен и отправлен на пенсию. «Никак не ожидал такой агрессивной реакции со стороны некоторых коллег и земляков. Но что поделаешь, от неприятностей, связанных с выполнением профессиональных обязанностей в области привлечения других граждан к ответственности, застраховаться сложно», – добавил он.

По версии следственного комитета, Сергей Калинин помог сокрыть факт ДТП с участием нетрезвого сына бывшего коллеги. В дорожно-транспортном происшествии пострадал несовершеннолетний, который получил тяжкие травмы. 

В пресс-службе регионального СК РФ отметили, что Сергей Калинин был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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