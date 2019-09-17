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Общество

Спектакль о трагедии с подростками в Стругах Красных покажут в Филадельфии

18 сентября в Филадельфии на фестивале новой оперы состоится мировая премьера камерного спектакля «Денис и Катя» - документальной оперы английского композитора Филипа Венеблса о псковских подростках, которые в 2016 году сбежали из дома и погибли в Стругах Красных. Об этом сообщается на сайте российского государственного музыкального телерадиоцентра «Орфей».

Автор либретто Тед Хаффман уточнил, что в основе произведения лежит пост из социальной сети Facebook, где подростков сравнили с Ромео и Джульеттой. По словам Хаффмана, сюжет заинтересовал его как повод к размышлению об эпохе fake news (поддельные новости), «троллей и постоянного подключения к соцсетям».

14 ноября 2016 года в одном из частных домов в Стругах Красных сбежавшие от родителей 15-летние школьники из Пскова – Екатерина и Денис – обстреляли из ружья автомобиль полиции. Стражи порядка разыскивали по просьбе родителей одного из подростков, который не появлялся дома три дня. Силовики пытались уговорить несовершеннолетних сдаться, но школьники отказались выполнять законные требования. Полицейские приняли решение взять дом штурмом, но, когда вошли внутрь, оказалось, что подростки уже мертвы.

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