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Общество

Более 1600 волонтеров трудились в Псковской области в рамках программы «Волонтеры культуры»

Фото участников программы «Волонтеры культуры»

Свыше 1600 волонтёров из более чем 30 регионов России трудились в Печорах и Изборске в сменах проекта «Волонтеры наследия» в рамках программы «Волонтёры культуры» нацпроекта «Культура». Как сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике «Изборск», в Изборске работали волонтеры из Новосибирска, Удмуртии, Коми, Кавказа, Сахалина и других регионов.

За два месяца добровольцы благоустроили территорию Изборской крепости и Словенских ключей, очистили от самосева склоны Жеравьевой горы, земляной вал на Труворовом городище, покрасили причал на Городищенском озере, высадили цветы во двориках купеческих усадеб и музейном квартале.

Фото участников программы «Волонтеры культуры»

Кроме этого, они вывезли на тракторе 15 прицепов вырубленного самосева, 53 прицепа скошенной травы, избавили от сорняков 597 метров дорожек, высадили 120 цветов. Для волонтеров провели 37 экскурсий.

Проект «Волонтеры наследия» организован при сотрудничестве министерства культуры России, администрации Псковской области и Псковской епархии.

О волонтерском лагере в Псково-Печерском монастыре, можно прочитать здесь>>>

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