Псковичи спасли кота из вентиляционной шахты дома на Рижском проспекте

22:22, 17 сентября 2019, ПАИ

Волонтеры спасли кота, застрявшего в вентиляционной шахте 10-этажного дома № 91 на Рижском проспекте в Пскове, сообщила Псковскому агентству информации псковичка Карина Заводнова. «С котом все хорошо, – заверила девушка. – По виду он домашний, кастрированный. Ничего себе не повредил».

Домашнее животное, которое провело в шахте не менее 4 дней, извлекли 17 сентября около 20:00. Сейчас кот находится на передержке у волонтера Василия Смирнова, который занимается спасением животных.

Карина Заводнова рассказала, что 14 сентября примерно в 22:30 услышала, как из ее туалета раздалось мяуканье (девушка живет на 8-м этаже). Затем она с братом поняла, что звук идет сверху, поэтому поднялись на 10-й этаж. «Мы еще раз его позвали, он замяукал, – продолжила девушка. – Зашли в техническое помещение, там бетонные шахты – и только глаза кота внизу светятся».

Карина Заводнова пояснила, что они попробовали достать животное своими силами, купив веревки и мешок, но не получилось из-за плохой видимости. Поскольку уже было поздно, коту спустили еду и воду, а с утра псковичка позвонила в ЖКХ.

«Мне везде отказывали, отправляли из кабинета в кабинет, на звонки не отвечали, – посетовала Карина Заводнова. – Никто не хотел помочь».

В итоге, на помощь пришли волонтеры и работники коммунальных служб. Кота получилось достать, лишь проломав стену в туалете одной из квартир на первом этаже.

Карина Заводнова высказала предположение, что кота кто-то нарочно скинул в вентиляционную шахту. «Кот не открыл бы дверь на чердак. Там металлическая тяжелая дверь с высоким порогом», – добавила девушка.