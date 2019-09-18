Многочисленные переломы получил водитель автомобиля, попавшего в ДТП из-за разрушения моста в Себежском районе

09:47, 18 сентября 2019, ПАИ

Многочисленные переломы получил 42-летний водитель автомашины «Нива», который попал в ДТП из-за разрушения моста через реку Неведрянка в Себежском районе. В частности, у мужчины диагностированы переломы челюсти. Голеностопа, позвоночника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария случилась 17 сентября около 16:00. «Нива» въехала в разрушенную часть моста на дороге Толкачёво - Себеж – граница с Латвией.

Водитель «Нивы» - местный житель, который ехал со стороны Пустошки в направлении Себежа. Он был доставлен в Великолукскую городскую больницу в тяжёлом состоянии.

В связи с произошедшим губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений. В частности, председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко должна взять на личный контроль оказание помощи пострадавшему.

На место обрушения были направлены вице-губернатор Василий Осипов и председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, чтобы оценить ситуацию, организовать объезд аварийного участка и информирование граждан о перекрытии дороги.

По решению главы региона, в кратчайшие сроки будет подготовлена проектно-сметная документация по восстановлению моста. Необходимые строительно-монтажные работы проведут в 2020 году, как только позволят погодные условия. Ранее срок подготовки ПСД стоял в плане на 2020-й год, а капитальный ремонт — на 2021 год.