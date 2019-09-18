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Общество

Действия по передаче имущества «Псковавиа» приостановлены

В Псковской области приостановлены действия по передаче имущества компании «Псковавиа» на реализацию. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации 18 сентября в рамках ПАИ-live сообщил руководитель Управления Федеральной службы судебных по Псковской области.

«Действия по передаче имущества на реализацию приостановлены в соответствии с федеральным законодательством», - пояснил он.

Именно имущество данного предприятия фигурирует в громком коррупционном скандале, разразившемся в сентябре 2019 года в Псковской области. 15 сентября замруководителя управления федеральной службы судебных приставов по Петербургу Марину Окрушко задержали представители ФСБ при попытке передать взятку в размере 4 млн рублей Сергею Колесникову за ускорение процесса передачи на торги имущества «Псковавиа».

У компании отозван летный сертификат. Арест наложен в связи с серией дел, в том числе по невыплате средств. Сейчас в работе приставов около 16 производств по данной компании на сумму около 16 млн рублей.

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