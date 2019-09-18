Вышло в свет методическое пособие скончавшегося преподавателя ПсковГУ Натальи Вершининой

14:05, 18 сентября 2019, ПАИ

Типография Псковского государственного университета выпустила учебно-методическое пособие Натальи Вершининой «Русская литература в современном мире». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, книга посвящена русской литературе последней трети XIX века.

Речь, в частности, идет о творчестве крупнейших классиков словесности таких как Успенский, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Толстой, Чехов. Подержать книгу в руках, познакомиться с её содержанием можно в библиотеке филологического факультета, куда переданы несколько экземпляров издания. На сайте ПсковГУ появится и электронная версия пособия.

Наталья Вершинина скончалась 18 мая на 69-м году после продолжительной болезни и борьбы медиков за её жизнь. 15 ноября 2018 года преподаватель намерена была принять участие в научной конференции в Нижнем Новгороде, однако случайно упала с лестницы и попала в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ключицы. Долгое время Наталья Вершинина находилась в отделении реанимации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о выделении средств на её лечение из резервного фонда Псковской области. Была оказана помощь по транспортировке профессора в Псков.

На фоне травмы у Натальи Вершининой обострились хронические заболевания, в ходе лечения которых не выдержало сердце.