Проверку по факту получения травм водителем в результате обрушения моста в Себежском районе проводят следователи

12:30, 18 сентября 2019, ПАИ

Псковские следователи проводят доследственную проверку по факту получения травм водителем легкового автомобиля в результате обрушения моста в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

17 сентября около 16:00 водитель «Нивы» - местный житель - ехал со стороны Пустошки в направлении Себежа. Он врезался в разрушенную часть моста на дороге Толкачёво – Себеж – граница с Латвией. В результате водитель получил многочисленные переломы, в том числе, челюсти, голеностопа, позвоночника и был госпитализирован в Великолукскую городскую больницу в тяжёлом состоянии.

Опочецкий межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Псковской области проводит доследственную проверку на предмет нарушения требований в области транспортной безопасности, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В связи с произошедшим губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений. Председателю регионального комитета по здравоохранению Марине Гаращенко поручено взять на личный контроль оказание помощи пострадавшему.

Вице-губернатора Василия Осипова и председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина глава региона направил на место обрушения, чтобы оценить ситуацию, организовать объезд аварийного участка и информирование граждан о перекрытии дороги.

Кроме того, по решению губернатора в 2019 году в оперативном порядке подготовят проектно-сметную документацию по восстановлению моста. Необходимые строительно-монтажные работы проведут в 2020 году, как только позволят погодные условия.