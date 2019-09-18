Из-за плохой отметки великолукская школьница сбежала из дома

15:35, 18 сентября 2019, ПАИ

В Великих Луках 8-летняя девочка сбежала из дома. Она не знала, как сообщить матери о плохой отметке за контрольную работу, поэтому решила не возвращаться домой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Девочку удалось найти, никаких криминальных ситуаций с ней не произошло.

Аналогичный случай был зафиксирован в Пскове 12 сентября. 12-летний школьник также решил не идти домой, поскольку получил за день несколько неудовлетворительных отметок. В итоге ребёнок почти сутки бродил по Пскову, пока его не заметили случайные прохожие и не сообщили об этом правоохранителям.

«В приведенных примерах уход детей из дома был связан с конфликтными ситуациями в семьях по причине низкой успеваемости. Дети пытались избежать реакции родителей на ситуацию, в которой они оказались. А предшествовала этому система отношений в семье, зависящая от успеваемости ребенка», - отметили в пресс-службе СУ СК.

Там рассказали, что родитель одного из пропавших детей сказал: «Получишь двойку – домой не приходи». «Решать проблему с учебой следовало не методом запугивания», - заявили в Следственном управлении.

Как отметила старший инспектор (психолог) отдела криминалистики регионального СУ СК Лариса Булашова дом и семья являются практически единственным местом для детей, в котором они могут чувствовать себя безопасно и защищенно, как физически, так и психологически. «Лишая детей возможности вернуться домой и поделиться с родителями своими трудностями и проблемами, угрожая расправой, можно создать для них безвыходную ситуацию, приводящую к неисправимым и трагическим последствиям, причиной которых оказывается обычная двойка в школе. Дети, по праву своего рождения приобретают также и право на дом и семью, на заботу и поддержку», - подчеркнула она.

Психолог обратила внимание на то, что неуспеваемость в школе говорит только о том, что у ребёнка есть определённые трудности, которые нужно помочь ему преодолеть и сделать это должна семья. «Не всегда причиной плохих оценок является лень или нежелание учиться, часто за ними стоят куда более серьезные трудности – неспособность усваивать учебный материал, плохие отношения с учителями и сверстниками, переживания психологических проблем, плохое состояние здоровья и тому подобное, в которых необходимо разобраться родителям вместе с ребенком, и, при необходимости, обратиться за помощью к специалистам - психологам, педагогам, врачам», - сказала Лариса Бурлашова.

Она уверена, что любовь и поддержка родителей, внимание с их стороны к ребёнку, помощь специалистов позволят решить любую проблему, улучшить самочувствие ребёнка и повысить его успеваемость, в то время, как угрозы, манипуляции, проявления жестокости способны создать ситуацию, из которой дети не смогут найти выход, что приведёт к трагическим последствиям.