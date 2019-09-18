0
21:57
Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
20:45
Система слежения за поведением водителей появится в России
17:56
На 100% готовы к отопительному сезону объекты соцсферы Пскова
17:44
Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Петербург, Псков и Белоруссию
16:58
Три бюста героев-десантников предлагается установить в Пскове
15:35
Из-за плохой отметки великолукская школьница сбежала из дома
14:31
Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области
Еще новости
Общество

Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове

В Пскове изменилось место проведения всероссийского дня бега «Кросс нации-2019», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по спорту Псковской области.

Соревнования, которые пройдут 21 сентября, состоятся на набережной реки Великая у Власьевской башни Псковского кремля. Открытие запланировано на 11:20, старт - в 12:00. Стартовать спортсмены будут от инсталляции «Россия начинается здесь».

В «Кроссе нации» могут принять участие граждане всех возрастов и с любым уровнем спортивной подготовки.  

Ранее планировалось, что соревнования пройдут на набережной реки Псковы у Троицкого (Советского) моста.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
18 сентября 2019
Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
Система слежения за поведением водителей появится в России
18 сентября 2019
Система слежения за поведением водителей появится в России
На 100% готовы к отопительному сезону объекты соцсферы Пскова
18 сентября 2019
На 100% готовы к отопительному сезону объекты соцсферы Пскова
Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Петербург, Псков и Белоруссию
18 сентября 2019
Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Петербург, Псков и Белоруссию
Три бюста героев-десантников предлагается установить в Пскове
18 сентября 2019
Три бюста героев-десантников предлагается установить в Пскове
Из-за плохой отметки великолукская школьница сбежала из дома
18 сентября 2019
Из-за плохой отметки великолукская школьница сбежала из дома
Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области
18 сентября 2019
Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области
Псковские учащиеся стали лауреатами межрегионального конкурса «Я - гражданин России!»
18 сентября 2019
Псковские учащиеся стали лауреатами межрегионального конкурса «Я - гражданин России!»

Идет загрузка...