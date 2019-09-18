Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове

21:57, 18 сентября 2019, ПАИ

В Пскове изменилось место проведения всероссийского дня бега «Кросс нации-2019», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по спорту Псковской области.

Соревнования, которые пройдут 21 сентября, состоятся на набережной реки Великая у Власьевской башни Псковского кремля. Открытие запланировано на 11:20, старт - в 12:00. Стартовать спортсмены будут от инсталляции «Россия начинается здесь».

В «Кроссе нации» могут принять участие граждане всех возрастов и с любым уровнем спортивной подготовки.

Ранее планировалось, что соревнования пройдут на набережной реки Псковы у Троицкого (Советского) моста.