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Общество

Митрополит Тихон о «Грифоне»: Стояла задача связать воедино историю Херсонеса от античности до современности

Фото: vesti92.ru.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон рассказал в интервью газете «Комсомольская правда»., какая задача стояла перед ним, режиссером Вячеславом Игнатовым и продюсером Саидой Медведевой при постановке исторического спектакля «Грифон».  По его словам, нужно было связать в единое повествование разные периоды истории Херсонеса от античности до современности, при этом важно было не переборщить с пафосностью и интересно рассказать зрителям об этом древнем и исторически значимом для россиян месте.

Митрополит Тихон пояснил, что за основу спектакля был взят образ грифона – одного из символов Херсонеса и Крыма. Однако спектакль делался не только о священном для всей России месте, но и о человеке, его призвании и самом главном в жизни.

Владыка подчеркнул, что спектакль «Грифон» пользуется популярностью у зрителей. «Насколько я знаю, билеты были после первых двух показов распроданы до конца сезона», - отметил он и добавил, что успех спектакля связан с талантом и трудом режиссера Вячеслава Игнатова и продюсера Саиды Медведевой.

Митрополит Тихон также рассказал, как он пишет свои пьесы и книги. По его словам, он делает это урывками, берется «за перо», когда на это есть практическая необходимость: в помощь его главному делу - священническому служению.

В конце июле в Севастополе (Крым) состоялась премьера спектакля «Грифон». В нём были задействованы более 100 актёров и тысяча специалистов: декораторов, художников, костюмеров.

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