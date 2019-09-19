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Общество

«Полиграфию будущего» обсуждают участники форума в Пскове

Современные тенденции и технологии в полиграфии обсуждают 19 и 20 сентября в Пскове в рамках форума «Полиграфия будущего». Как передает корреспондент Псковского агентства информации, организаторами мероприятия выступили компании-поставщики материалов и оборудования для полиграфии. В повестке форума обсуждение проблем отрасли и поиск путей их решения.

Участники — это представители компаний Северо-Запада, которые так или иначе сотрудничают с типографиями, средствами массовой информации, дизайнерскими и рекламными агентствами, поставщиками бумаги и печатных машин. В центре внимания вопросы эффективности вложения средств и развитие технологий.

По прогнозам специалистов, в ближайшие два года в отрасли не намечается спад спроса, напротив, интерес к полиграфии будет укрепляться. И это несмотря на звучащие заявления о тенденции отказа от привычных бумажных носителей в пользу электронных аналогов.

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