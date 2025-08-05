Опасный пастернак: что делать при ожогах

20:20, 05 августа 2025, ПАИ

Пастернак – это ядовитое растение, которое может оставить сильные ожоги. Что делать, если не удалось избежать ожога, рассказали эксперты Россельхозцентра Псковской области корреспонденту телеканала «Первый Псковский».

В соке растения содержится тот же фермент, что и в борщевике, но в меньшей концентрации. Ожоги вызывает сок, но только после воздействия солнечных лучей. Симптомы – зуд и жжение – могут проявляться в течение нескольких дней. В случае контакта важно действовать правильно.

Напомним, недавно в деревне Неёлово Псковского района мужчина после кошения своего участка получил сильные ожоги, причиной которых стал пастернак.

«Первое, что нужно сделать, – промокнуть место ожога тканью или салфеткой, не растирая. Промокнуть хорошо водой, защитить кожу, чтобы не было ещё большего раздражения. И вообще при любых ожогах обязательно, необходимо показываться врачу, даже если он небольшой, поверхностный какой-то и это не борщевик, который вызывает такие обширные ожоги, а какое-то другое растение, которых тоже достаточно много, вызывающих раздражение по типу крапивницы, – всё равно необходимо показаться врачу», – отметили в Россельхозцентре.

Также эксперты рекомендуют косить траву в защитной одежде и внимательно осматривать участок на предмет появления опасных растений. Важно и обезопасить детей – предупредить о возможных рисках. Собрат борщевика несёт меньшую угрозу. Это культура, которую используют в кулинарии и когда-то применяли в медицине.