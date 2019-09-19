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Общество

Названы самые дефицитные профессии в России

 В регионах России самыми дефицитными профессиями оказались врач, сварщик и слесарь, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования компании HeadHunter.

Согласно исследованию, нехватка врачей зафиксирована в 64 регионах из 75 исследуемых, сварщиков - в 28 регионах, слесарей - в 27.

Также дефицитными признаны профессии грузчика, сборщика, разнорабочего, водителя, оператора станков, повара, монтажника. Больше всего дефицитных профессий в Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областях и Краснодарском крае.

В Псковской области дефицит медицинских кадров составляет около 50%. По словам главы региона Михаила Ведерникова, в первую очередь нехватка медработников связана с уровнем зарплаты — она самая низкая на Северо-Западе. В то же время губернатор отмечал, что региональные власти делают всё, чтобы удержать работников и привлечь новые кадры в Псковскую область, однако, по его мнению, чтобы решить эту проблему одних только сил субъекта не хватает.

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