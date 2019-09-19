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Общество

Псковичей приглашают присоединиться к цифровому волонтерству

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к цифровому волонтерству. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, участники встречи с начальником управления цифрового развития и связи областной администрации Денисом Матвеевым, которая пройдет 20 сентября, получат возможность присоединиться к команде добровольцев, которая помогает жителям региона в настройке оборудования для приема цифрового сигнала.

Отмечается, что в настоящее время на территории всех муниципальных образований такую помощь населению оказывают более 200 волонтеров. Вопросы перехода региона на цифровое телевещание обсудят 20 сентября в 16:00 в Центре студенческих инициатив ПсковГУ.

Те, кто не сможет участвовать в мероприятии, но готовы стать цифровыми волонтерами, могут обратиться в управление общественных проектов и молодежной политики Псковской области по телефону 8 (8112) 299-144. 

Аналоговое телевещание в области отключат 14 октября. Губернатор региона Михаил Ведерников отмечал, что к переходу на «цифру» все готово.

В регионе функционирует «горячая линия» (8-800-100-16-11) по вопросам перехода на «цифру», за время работы которой операторы обработали более 1 тыс. обращений. Более 400 из них были заявками на настройку оборудования.

По поручению Михаила Ведерникова в регионе выплачивается компенсация за покупку приставок. Право на неё имеют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых ниже прожиточного минимума. На эти цели в бюджете региона предусмотрены 5 млн рублей. Более 460 жителей региона уже получили компенсации.

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