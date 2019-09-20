0
14:17
Псковские интеграционные мастерские празднуют 20-летие с момента основания
13:38
Михаил Ведерников: Подвиг погибших в 2000 году воинов спецназа не должен остаться в тени
11:43
Дорогу Псков - Ваулино - Торошино отремонтируют до конца года
10:56
Горожане возмущены ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова
10:23
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
09:59
Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой
09:43
ФОТОФАКТ: Канализационный колодец на улице Инженерной в Пскове до сих пор не закрыли
Еще новости
Общество

Пересадить власти на велосипеды и общественный транспорт в Пскове предложили общественники

Активист общественного движения «Убитые дороги Пскова» Дмитрий Цопов предложил пересадить власти на общественный транспорт и велосипеды в Пскове. Он считает, что только после этого, руководители смогут понять, как нужно делать пешеходные переходы и велодорожки, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 20 сентября.

Кроме того, общественник уверен, что пробки в городе будут стимулировать развитие общественного транспорта, а также приведут к тому, что все больше людей будут пользоваться велосипедами. «Надо платным и дорогим сделать въезд в Псков, чтобы избавиться от пробок», - пошутил Дмитрий Цопов.

В мае губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с главой администрации города Александром Братчиковым на велосипедах проинспектировали состояние дорог в Пскове. Глава региона раскритиковал работу подрядчиков, занимающихся ремонтом и уборкой дорог в региональной столице.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские интеграционные мастерские празднуют 20-летие с момента основания
20 сентября 2019
Псковские интеграционные мастерские празднуют 20-летие с момента основания
Михаил Ведерников: Подвиг погибших в 2000 году воинов спецназа не должен остаться в тени
20 сентября 2019
Михаил Ведерников: Подвиг погибших в 2000 году воинов спецназа не должен остаться в тени
Дорогу Псков - Ваулино - Торошино отремонтируют до конца года
20 сентября 2019
Дорогу Псков - Ваулино - Торошино отремонтируют до конца года
Горожане возмущены ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова
20 сентября 2019
Горожане возмущены ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
20 сентября 2019
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой
20 сентября 2019
Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой
ФОТОФАКТ: Канализационный колодец на улице Инженерной в Пскове до сих пор не закрыли
20 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Канализационный колодец на улице Инженерной в Пскове до сих пор не закрыли
Тепло в квартиры псковичей придёт 24-25 сентября
20 сентября 2019
Тепло в квартиры псковичей придёт 24-25 сентября

Идет загрузка...