Пересадить власти на велосипеды и общественный транспорт в Пскове предложили общественники

13:24, 20 сентября 2019, ПАИ

Активист общественного движения «Убитые дороги Пскова» Дмитрий Цопов предложил пересадить власти на общественный транспорт и велосипеды в Пскове. Он считает, что только после этого, руководители смогут понять, как нужно делать пешеходные переходы и велодорожки, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 20 сентября.

Кроме того, общественник уверен, что пробки в городе будут стимулировать развитие общественного транспорта, а также приведут к тому, что все больше людей будут пользоваться велосипедами. «Надо платным и дорогим сделать въезд в Псков, чтобы избавиться от пробок», - пошутил Дмитрий Цопов.

В мае губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с главой администрации города Александром Братчиковым на велосипедах проинспектировали состояние дорог в Пскове. Глава региона раскритиковал работу подрядчиков, занимающихся ремонтом и уборкой дорог в региональной столице.