Псковские интеграционные мастерские празднуют 20-летие с момента основания

14:17, 20 сентября 2019, ПАИ

20 сентября Псковские интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца отмечают 20-летие с момента образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Поздравить это уникальное для России учреждение, где люди с ментальными нарушениями могут найти работу, общение и досуг, приехали официальные лица, друзья и партнеры.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что за время существования интеграционные мастерские стали ресурсным центром для жителей всей России, которые едут в Псков для обмена опытом. Он выразил благодарность сотрудникам учреждения за профессионализм, добрые сердца и терпение. Также губернатор поблагодарил немецких партнеров, которые помогли в создании и развитии мастерских. Общая сумма поддержки с 1999 года составила почти 3 млн евро. «Со своей стороны и от имени администрация Псковской области могу сказать, что и дальше мы будем поддерживать ваше замечательное учреждение», — подчеркнул Михаил Ведерников. Он сообщил, что областные власти планируют открыть филиал учреждения в Великих Луках.

Губернатор пожелал коллективу и ребятам успехов в труде, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. После Михаил Ведерников вручил почетные грамоты губернатора и благодарственные письма друзьям и сотрудникам мастерских.

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов присоединился к поздравлениям. Он констатировал, что глава региона и администрация области уделяют много внимания вопросам социальной защиты населения, мерам социальной поддержки. Это необходимо для того, чтобы оказавшиеся в сложной жизненной ситуации люди могли чувствовать себя полноправными членами общества. Александр Котов подчеркнул, что депутаты областного Собрания тесно и конструктивно взаимодействуют в этом направлении с исполнительной властью. «С праздником, с 20-летием. Я думаю, что мы еще не раз встретимся по такому поводу, отметим очередную годовщину этого замечательного уникального учреждения», — обратился он к собравшимся.

Затем слово взял председатель общественной благотворительной организации «Инициатива Псков» Клаус Эберль. Он отметил, что на протяжении 20 лет Россия и Германия ведут сотрудничество, невзирая на границы и разные национальности. По его словам, у жителей каждой страны есть свои особенности, у каждого государства - свои границы и слабости. «Инвалидность в этом плане не является чем-то особенным. В мастерских созданы условия, где каждый человек в рамках своих возможностей сможет получить все необходимое для развития», - подчеркнул он и добавил, что воспитанники мастерских ежедневно осознают, что сами в состоянии управлять своей жизнью, принимать самостоятельные решения. Клаус Эберль пожелал учреждению дальнейшего процветания и развития.

Директор производственно-интеграционных мастерских Вячеслав Сукманов согласился, что самое главное в учреждении — это вклад в развитие культуры и человеческого достоинства. «Мы яркие, мы разные, мы вместе!» — заявил он.

Торжественное мероприятие продолжилось выступлением музыкантов духового оркестра «Геликон».

Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени В. П. Шмитца открылись в 1999 году. Это стало возможным благодаря совместному российско-немецкому проекту и активной благотворительной помощи общественно-полезного союза «Инициатива Псков» (Германия). В 2010 году мастерские были переданы в собственность Псковской области.

В производственно-интеграционных мастерских ведется трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. На данный момент здесь трудятся более 140 человек с ментальными нарушениями. Они работают в 10 отделениях: производственные (растениеводства, деревообработки, швейное, прачечное, картонажное, реализации) и непроизводственные (тренировочное, хозяйственное, развития и ухода, сопровождаемого проживания). В 2018 году в мастерских дан старт российско-немецкому проекту «Я и мой выбор», который предполагает обучение по индивидуальным программам профессионального обучения. Кроме того, реализуется проект по сопровождаемому проживанию.