В Пскове дан старт заключительному этапу Международной Российско-Белорусской олимпиады «Вместе»

22:39, 12 декабря 2024, ПАИ

Торжественная церемония открытия заключительного этапа Международной Российско-Белорусской олимпиады «Вместе» по природоподобным технологиям прошла в актовом зале ПсковГУ. В мероприятии приняли участие школьники 9–11-х классов из двух стран, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

«Наш вуз объединяют давние крепкие связи с образовательными учреждениями Республики Беларусь. Мы гордимся нашей дружбой и рады, что в совместную работу включаетесь вы – талантливые школьники, заинтересованные в одном из самых перспективных направлений современной науки. Сегодня всё чаще учёные говорят о том, что развитие природоподобных технологий не только позволит достичь баланса с окружающей средой, но и позволит решить вопросы ресурсоёмкости. Уверена, что участие в олимпиаде «Вместе» станет для вас важным этапом на пути к выбранному профессиональному пути», – отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Впереди у ребят практический двухдневный тур, а также образовательные экскурсии в Передовую инженерную школу гибридных технологий в станкостроении Союзного государства и в новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ, знакомство с культурно-историческими ценностями Пскова.

Председателем жюри олимпиады выступает доцент кафедры физики, директор института физико-математических наук и информационных технологий ПсковГУ Михаил Яников.

В заключительной части мероприятия председатель жюри Михаил Яников провёл для участников инструктаж по вопросам проведения соревновательных туров. Победители и призёры по итогам олимпиадных заданий будут объявлены 15 декабря.

Напомним, олимпиада организована при поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Добавим, природоподобные технологии – это новое направление в науке и технике, которое стремится к созданию систем, способных функционировать подобно природным процессам. Они могут помочь решить человечеству многие проблемы, связанные с экологией, энергетикой и другими областями.

Ранее сообщалось, что российско-белорусский форум «Мосты дружбы» прошёл в Пскове в ноябре.