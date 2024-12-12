Единый урок «Права человека» провели для псковских студентов в День Конституции РФ

23:05, 12 декабря 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и помощник руководителя СУ СК России по Псковской области Николай Федюнин провели сегодня для студентов ПсковГУ единый урок «Права человека», приуроченный ко Дню Конституции России. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.

В ходе выступлений спикеры рассказали студентам об особой роли Конституции России в обеспечении и защите прав человека и гражданина, о её новых статьях, призванных защищать институты семьи, материнства и детства. Рассказывая слушателям о правах человека в сфере семейных отношений, особое внимание обратили на основные принципы государственной политики, которые реализуют положения Конституции страны. Речь шла о защите традиционных семейных ценностей, о ведущей роли семьи в нашем обществе, а также о различных формах поддержки семей, которые установлены федеральными и региональными законами.

Николай Федюнин рассказал о соблюдении прав и свобод граждан в уголовно-правовой сфере, на конкретных примерах практической деятельности регионального следственного управления показал, как применяются нормы Конституции России, посвящённые основным правам, свободам и обязанностям человека и гражданина.

После выступлений спикеры ответили на все интересующие студентов вопросы, и учащиеся поблагодарили выступавших за интересную беседу.

Ранее сообщалось, что мероприятие, приуроченное ко Дню Конституции России, состоялось в актовом зале правительства Псковской области. В торжественной обстановке губернатор Михаил Ведерников наградил псковичей.