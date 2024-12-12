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Чем уникален открывшийся в Печорах православный центр добровольчества, рассказала его руководитель

Первый в России центр православного добровольчества «Путь добра» открыли в Печорах сегодня, 12 декабря. Благодаря чему реализован уникальный проект, сколько потребовалось времени на подготовку помещений, какое оборудование закупили, рассказала корреспонденту ПАИ руководитель центра православного добровольчества Печорского муниципального округа «Путь добра» Юлия Четвергова.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Наш проект стал возможным благодаря поддержке и нашему участию в конкурсе Росмолодёжи «Регион добрых дел». Мы стали победителям и сейчас открываем с большим удовольствием оснащённый, оборудованный центр – точку притяжения молодёжи», – сказала Юлия Четвергова.

По итогам конкурса было выделено федеральное финансирование на обустройство пространства для ребят-волонтёров. Здесь они смогут собираться, проводить мероприятия, встречи, беседы, семинары, обучение и просто активно и с пользой проводить время.

«На подготовку центра к работе ушло около пяти месяцев. Проводились косметический ремонт, закупка оборудования, мебели. В частности, мы приобрели оборудование для медиашколы. У нас появится медийная студия. Приобрели хорошие фотоаппараты, моноблок, есть оборудование для записи подкастов, петлички. Мы сможем снимать видео, ходить по городу, делать опросы, вести свой канал», – отметила руководитель центра.

По её словам, заявку на конкурс подали по благословению митрополита Тихона. Идею поддержали Псковская епархия, правительство Псковской области, комитет по молодёжной политике.

Центр православного добровольчества «Путь добра» в Печорах станет местом, где каждый сможет получить поддержку и помощь, заявила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева на торжественном открытии центра.

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