Благотворительная акция «Мечты «невидимых» стариков» в седьмой раз проходит в Псковской области

21:59, 12 декабря 2024, ПАИ

Учебный центр «Знания» проводит благотворительную акцию «Мечты «невидимых» стариков». Акция проводится в Псковской области уже седьмой год подряд. За это время в дома престарелых и одиноко проживающим пенсионерам собрали и передали более двух тысяч подарков, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Списки того, о чём мечтают пенсионеры, размещены в группе «Учебный центр «Знания» в соцсети «ВКонтакте». Они обновляются ежедневно к 10:00. Красным отмечены забронированные и принесённые подарки.

Сбор подарков организован в учебном центре «Знания» (Псков, Ольгинская набережная, 9а, 3-й этаж) с 9:00 до 17:00. Подарки принимаются до 20 декабря.

Уточнить информацию можно по телефону для справок (8 8112) 44-10-01.

Как подарки хотят получить жители Псковской области и что собираются дарить близким – читайте по ссылке.