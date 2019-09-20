Псковский проект участвует в конкурсе студенческих работ на платформе «Профстажировки 2.0»

15:46, 20 сентября 2019, ПАИ

Студентка Псковского государственного университета Маргарита Лодягина участвует в конкурсе студенческих работ на платформе «Профстажировки 2.0». Она выбрала кейс компании «Россети» и будет проектировать «Пассивный дом», сообщается на сайте организаторов конкурса.

Маргарита Лодягина изучает промышленное и гражданское строительство и имеет опыт работы в сфере проектирования. В этом году проект её команды «Ландшафтно-археологический парк «Опока» занял первое место в архитектурном конкурсе на эскизный проект благоустройства территории «Вала на реке Великой» в Опочке — объекта культурного наследия федерального значения.

Всего на платформе проекта «Профстажировки 2.0» с момента старта всероссийского конкурса студенческих работ зарегистрировались 5 тысяч 862 студента, из них 602 человека уже подали заявку на решения кейса.

«Профстажировки 2.0» — совместный проект автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» и общероссийского народного фронта.