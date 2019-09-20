Во время осенней ярмарки в Великих Луках изменится схема движения транспорта

18:04, 20 сентября 2019, ПАИ

28 сентября в Великих Луках изменится движение автобусов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, это связано с проведением осенней ярмарки.

С 6:00 до 16:00 маршруты № 3 «ЖБК — Магистральный» и № 15 «Мебельный комбинат — Булынино» проследуют по проспекту Октябрьскому в прямом (без остановки «Драмтеатр» и заезда на площадь Ленина) и по улице Пионерской в обратном направлении.

Рейс автобуса № 126 «Великие Луки (улица Дружбы) — Максимиха — Дерганово» в 8:05 в прямом и обратном направлении запланирован по Октябрьскому проспекту.

Автобус «Вскувица — Рыжаково» поедет в деревню Рыжаково по Октябрьскому проспекту без остановок «Драмтеатр» и «площадь Ленина», в направлении садоводства «Вскувица» - через улицу Пионерскую.

О традиционных сельскохозяйственных ярмарках в других районах и областном центре можно узнать ЗДЕСЬ. 21 сентября в Пскове пройдет районная ярмарка.