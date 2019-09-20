Сделать прививку от гриппа смогут псковичи у рынка «Маяк» на следующей неделе

19:37, 20 сентября 2019, ПАИ

С 23 по 27 сентября с 10:00 до 17:00 и 28 сентября с 10:00 до 15:00 псковичи смогут привиться от гриппа у рынка «Маяк», сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике.

Мобильный ФАП будет стоять по адресу Рижский проспект, 40б, госномер автобуса - В 862 КР 60.

Привиться можно бесплатно. Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.