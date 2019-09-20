600 педагогов необходимо Псковской области

20:06, 20 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области общая потребность в педагогах составляет порядка 600 мест. Об этом 20 сентября заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Псковском государственном университете во время неформальной встречи с представителями педагогической общественности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковской области в вопросе привлечения специалистов сложно конкурировать с соседними, более крупными регионами России. Он также обратил внимание на тревожные тенденции: рост среднего возраста учителей, слабую мотивацию выпускников профильных вузов, психологические опасения молодых специалистов перед работой в школе, боязнь колоссальной бумажной работы и другие факторы.

«Региону необходимо продумать и выработать дополнительные бонусы, которые могут быть предоставлены на уровне области, муниципалитета, чтобы быть конкурентоспособными. Важно, чтобы в этой работе свои ресурсы объединили не только администрация Псковской области, ПсковГУ, но и каждое образовательное учреждение и каждая школа. Наши возможности небезграничны, и из всей палитры решений нужно выбрать именно те, которые реально будут работать», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор сообщил, что в Псковской области принят ряд мер дополнительной поддержки на федеральном уровне. В частности, это программа «Земский учитель», которая заработает со следующего года. В ее рамках специалисты, готовые работать в сельской местности, будут получать поддержку в размере 1 млн рублей. Главам муниципальных образований уже дано поручение проанализировать существующий жилищный фонд, который может быть использован для привлечения специалистов. Также Михаил Ведерников обсудил с участниками встречи поддержку как начинающих, так и опытных педагогов.

В свою очередь педагоги рассказали главе региона о ситуации с кадрами в их муниципальных образованиях, поделились наиболее острыми вопросами, с которыми они сталкиваются на местах, а также озвучили свои предложения. В частности, педагоги предложили по-новому подойти к работе методических объединений, организации производственной практики, стимулированию наставничества, поддержке классных руководителей, а также организовать более тщательный подход в школах к грантовой работе.

В завершение встречи Михаил Ведерников отметил, что все поступившие предложения будут проанализированы: по одним будут даны конкретные поручения, другие найдут отражение в специализированной программе дополнительных мер поддержки педагогических работников. Губернатор также подчеркнул, что подобные встречи он намерен проводить регулярно, чтобы совместно прорабатывать и принимать решения, направленные на улучшение качества регионального образования и создание более современных условий для работы.