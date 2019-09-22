Томографы и маммографы закупают для четырёх больниц Псковской области

12:23, 22 сентября 2019, ПАИ

Объявлены аукционы на поставку трёх маммографов и двух различных томографов для четырёх медицинских учреждений Псковской области. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

Маммографы закупаются для Псковской городской поликлиники, Новосокольнической и Порховской межрайонных больниц. Максимальная цена контракта на поставку всех трёх агрегатов составляет 40 млн 162 тыс. 900 рублей. Заявки принимаются до 1 октября, аукцион назначен на 3 октября.

Для Детской областной клинической больницы будут приобретены система магнитно-резонансной томографии и система рентгеновской компьютерной томографии. В первом случаев максимальная центра контракта установлена в размере 99 млн 800 тыс. рублей, во втором - 51 млн 739 тыс. 300 рублей. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 30 сентября, оба аукциона состоятся 2 октября.

Благодаря плотной работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с федеральным центром, в июле глава Правительства РФ Дмитрий Медведев принял решение о выделении полмиллиарда рублей региону на покупку медицинского оборудования. Эти средства позволяют закупить 14 единиц эндоскопического оборудования, 7 аппаратов искусственной вентиляции легких, 6 рентгенологических комплексов, 5 аппаратов УЗИ экспертного класса, 3 маммографа, 2 магнитно-резонансных томографа, 2 стационарных флюорографа и мультиспиральный компьютерный томограф. Оборудование предназначено для медицинских учреждений Пскова, Великих Лук, Стругокрасненского, Бежаницкого, Себежского, Опочецкого, Новосокольнического, Островского, Порховского, Невельского районов.