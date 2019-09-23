О развитии сети авиамаршрутов договорились Псковская область и Краснодарский край

11:22, 23 сентября 2019, ПАИ

Администрации Краснодарского края и Псковской области, а также авиакомпания «Азимут» подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе авиакомпании.

В документе от 20 сентября сказано, что стороны намерены развивать сотрудничество и взаимодействовать в вопросах повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Краснодарского края и Псковской области, повышения уровня транспортной доступности регионов через развитие маршрутной сети межрегиональных авиаперевозок.

Авиакомпания «Азимут» уже выполняет рейсы между городами Псков и Сочи на круглогодичной основе в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 1242 от 25.12.2003 года «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети».

Авиакомпания Азимут - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах «Платов» (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот «Авиакомпания АЗИМУТ» состоит из самолетов Сухой Суперджет 100.

Наряду с этим компания выполняет перелеты по маршруту Псков - Москва.