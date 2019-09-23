Семинар «Норд-вест: библиотечные векторы» пройдёт в Пскове 25 сентября

12:06, 23 сентября 2019, ПАИ

25 сентября в 10:00 в помещении Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) состоится региональный семинар «Норд-вест: библиотечные векторы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В семинаре примут участие руководители и специалисты муниципальных детских библиотек, которые будут обсуждать актуальные направления развития библиотечной работы с детской и подростковой аудиторией. В частности, будут затронуты темы о читательских проектах Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина и об отечественных и международных тенденциях библиотечного обслуживания детей.

Помимо этого библиотекари представят успешные и актуальные практики муниципальных библиотек Псковской области, методические издания в помощь работе с детьми, подростками и юношеством. С проектом программы семинара «Норд-вест» можно ознакомиться здесь>>>

Особенностью семинара станет участие профессионалов библиотечного дела в творческой лаборатории для руководителей детского чтения в рамках 3-го всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня». Гостями фестиваля в Пскове станут детские писатели и поэты Татьяна Беринг (Москва), Тамара Крюкова (Москва), Наталия Волкова (Москва), Анна Игнатова (Санкт-Петербург), сценарист, режиссёр, продюсер, журналист и педагог Татьяна Мирошник (Москва).