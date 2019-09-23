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Общество

Обновленную мемориальную доску погибшему в Чечне псковскому десантнику открыли в Липецкой области

23 сентября на здании школы № 9 города Грязи Липецкой области состоялось торжественное открытие обновленной мемориальной доски воину-десантнику 6-й роты 104 полка 76-й гвардейской (Псковской) дивизии Роману Пахомову, погибшему в Чечне 1 марта 2000 года, сообщает телерадиокомпания «Липецкое время».

6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни. Десантники сдерживали натиск двух тысяч боевиков. Из 90 бойцов выжили только шестеро. Звание Героя России присвоено 22-м военнослужащим, Орденами Мужества были награждены 69 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.

Роман Пахомов родился в Данкове Липецкой области. Окончил школу №53 в Грязях (сейчас – средняя школа №9). Службу проходил в войсковой части 74268 в должности гранатометчика. Похоронен в городе Грязи. Указом президента России награжден орденом Мужества посмертно.

В июле 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий в честь 20-летия подвига десантников. На первом заседании регионального оргкомитета под председательством губернатора Михаила Ведерникова утвердили план подготовки и проведения памятных мероприятий.

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