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Общество

Начальник псковской Госавтоинспекции станет гостем ПАИ-live

23 сентября в 12:00 гостем прямого эфира ПАИ-live станет начальник ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт.

Накануне в Пскове ликвидирован пешеходный переход на Октябрьском проспекте у перекреста с ул. Свердлова. Нововведение вызвало большой резонанс в социальных сетях, горожане требовали вернуть переход, жаловались на сайт губернатора и даже поместили у бывшей «зебры» необычную траурную табличку для привлечения внимания к проблеме.

На такие шаги городские власти и дорожная инспекция идут регулярно (в ближайшее время на Завелечье будут убраны еще три пешеходных перехода) попутно продолжая вводить дополнительные ограждения вдоль дорог — очередные «противопешеходные» заборы появятся на проспекте Энтузиастов и ул. Юбилейной.

В прямом эфире начальник городской ГИБДД Владимир Папорт пояснит, как принимается решение о ликвидации или организации пешеходного перехода, об установке пешеходных ограждений, оценит дорожную инфраструктуру на открытой для движения улице Юности, расскажет о ДТП, происходящих по вине дорожных служб, прокомментирует инициативу «Убитых дорог» по организации нового кругового перекрестка, ответит на вопросы читателей. Их можно задать на странице ПАИ-live.

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