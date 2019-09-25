Какие артисты выступят в Пскове в октябре

14:08, 25 сентября 2019, ПАИ

Осенью в Псков традиционно приезжает множество артистов, и октябрь - едва ли не самый насыщенный на концерты, спектакли и другие мероприятия месяц. В это время псковичей ждут выступления поп-звезд российской эстрады и известных рок-музыкантов, качественная классическая музыка и гастроли зарубежных театров. Подробности – в подборке Псковского агентства информации.

5 октября легендарной кантатой «Кармина Бурана» в Пскове официально откроется 76-й филармонический сезон. Самое знаменитое сочинение немецкого композитора Карла Орфа исполнят симфонический оркестр Псковской областной филармонии и хор Санкт-Петербургского Государственного университета. Начало – в 19:00.

В то же время в баре «Скобаръ» начнется акустический концерт лидера украинской (с 2014 — российской) группы «Дороги меняют цвет» Андрея Грейчайника. В программе - хиты «ДМЦ» в их первозданном виде и редкие песни.

Двумя часами позже, в 21:00, в баре «Нора» будет играть группа «Compromise» из Старой Руссы. Коллектив играет в стиле рок, хеви-метал и панк и является постоянными участником масштабных мотофестивалей в Новгородской области и не только. Программа будет посвящена дню рождения бара и завершится рок-дискотекой под живую музыку.

10 октября в 19:00 на сцене Псковской областной филармонии выступит Легенда российской эстрады Юрий Шатунов. Любимые песни и новые композиции прозвучат в программе «Не молчи», зрители погрузятся в атмосферу искренности, романтики и первой любви. Артист поделится с псковичами своей энергией.

11 октября в 20:00 в клубе «Тир» начнется концерт воронежской группы «ОБЕ-РЕК», играющей альтернативный рок. За 15 лет существования коллектива музыканты приобрели солидный концертный опыт и множество преданных поклонников. Псковичам они обещают качественную драйвовую музыку с элементами классического рока, альтернативы, инди-рока и фолка.

12 октября в 13:00 у псковичей есть возможность увидеть выступление Российского национального молодёжного симфонического оркестра и лауреатов XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Алексея Мельникова (фортепиано) и Анастасии Кобекиной (виолончель). Дирижировать будет Томас Зандерлинг. Выступление дадут на сцене БКЗ филармонии, в программу включены произведения Чайковского.

14 октября в 19:00 в БКЗ запланирована музыкальная фантазия (трагикомедия) «Фантом. Призрак Оперы» на музыку Мори Йестона по мотивам одноименного романа Гастона Леру. Известный мюзикл в Псков привезет театральное творческое объединение «Петербургский Ангажемент».

15 октября на той же сцене покажут искромётную комедию «Ловушка для мужа» в исполнении известных актёров Федора Добронравова, Елены Сафоновой и Татьяны Васильевой. «Санкт-Петербург Концерт» гарантирует великолепные впечатления и незабываемый вечер каждому пришедшему на спектакль. Начало – в 19:00.

18 октября в то же время в том же месте выступит Ярослав Сумишевский - основатель и бессменный ведущий интернет-проекта «Народный Махор», участник шоу Первого Канала «Три Аккорда». Вместе со своей группой «Махор-Бэнд» он посетил с концертами уже более 120 городов и теперь добрался до Пскова. Ярослав подготовил новую яркую программу «Сумишествие». Также он исполнит свои новые композиции и знакомые всем хиты.

19 октября в 19:00 на сцене БКЗ филармонии большой юбилейный концерт «МНЕ 55» устроит Лолита Милявская – целеустремленная, требовательная к себе, искренняя и талантливая звезда российской эстрады! Программа концерта включит как проверенные временем хиты, так и материал нового альбома «Раневская» (2018).

24 октября Псковский драмтеатр примет Литовскую академию музыки и театра. В рамках Молодежной программы Театральной олимпиады, собравшей лучшие студенческие спектакли со всей планеты, псковичи увидят «Макбет» по мотивам великой трагедии Шекспира. Спектакль поставлен студентом Литовской академии музыки и театра Йокубасом Бразисом. Попасть в «древнюю Шотландию» можно будет в 19:00.

25 октября в то же время начнется гала-концерт Симфонического оркестра Псковской областной филармонии при участии солистов Мариинского театра и Василия Черотченко (фортепиано). Солистами концерта станут лауреат всероссийского конкурса Виолетта Лукьяненко (сопрано) и заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов (баритон).

В ту же пятницу в 20:00 в КСК «Супер» состоится концерт группы «СерьГа» и Сергея Галанина. Эта российская рок-группа была образована в 1994 году, за эти годы музыканты побывали на многих фестивалях, объездили сотни городов. Девиз группы — «Для тех, у кого есть уши». В Псков «СерьГа» приедет с юбилейной программой.

26 октября у псковичей будет возможность увидеть гастроли Академического театра комедии им. Н.П. Акимова (Санкт-Петербург). В драмтеатре петербуржцы покажут комедию в двух действиях «Энергичные люди» по мотивам произведения В. Шукшина. На сцену выйдут не знаменитые шукшинские деревенские «чудики» - поэты сибирского предместья, а городские жители, вполне благополучные и цивилизованные, но – мошенники, спекулянты. Действие развернется в квартире зажиточной семьи Кузькиных. Начало – в 18:00.

27 октября та же труппа покажет в драмтеатре комедию «Бешеные деньги» по мотивам пьесы А. Островского. Мир героев Островского, в котором выпукло представленные пороки и добродетели вступают в сложную игру и взаимосвязь, продолжает сатирическую линию репертуарной политики театра, в котором всегда важное место занимала социальная критика. Спектакль начнется в 18:00.

28 октября в 19:00 гастроли петербуржцев продолжатся постановкой «Хочу сниматься в кино». В лирической комедии заняты Народная артистка России Ирина Мазуркевич, заслуженный артист России Николай Смирнов и актриса Любовь Виролайнен.

30 октября в 19:00 в Пскове в БКЗ филармонии пройдет сольный концерт Веры Брежневой. Певица, актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН представит новую программу в рамках тура «10». В программе - живой звук, драйв, зажигательные танцы и одна из самых красивых певиц десятилетия. На протяжении 10 лет сольные концерты Веры Брежневой всегда становятся открытием, а прежними остаются только искренние улыбки зрителей и ни с чем несравнимая энергетика.

31 октября псковичей порадует своим творчеством мировая звёзда русского фолка — группа «Отава Ё». Музыканты начинали свой творческий путь с выступлений на улицах родного Петербурга, а теперь собирают полные залы по всему миру - от Норвегии до Мексики, от Японии до Португалии. Большой праздничный концерт, посвящённый 10-летию альбома «Жили-были», состоится в клубе «Тир» в 19:00.