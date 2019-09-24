Определён самый популярный алкогольный напиток в России

09:54, 24 сентября 2019, ПАИ

Пиво стало самым популярным алкогольным напитком в России, пишет РИА Новости. В топ-5 по продажам вошли также вино, водка, коньяк и сидр.

Например, в сентябре прошлого года на пятом месте был не сидр, а шампанское. Среди популярных безалкогольных напитков — вода, сок, квас, минералка и энергетики.

Эксперты Министерства здравоохранения подсчитали, что мужчинам можно выпивать без вреда для здоровья по 1,5 л пива крепостью 4,5 градусов, но не более трех дней в неделю, или бутылку крепленого вина (18 градусов) растянуть на 7 дней. 50 мл водки не повредят сильному полу при употреблении два раза в день, а женщинам лучше обойтись одной порцией. В качестве альтернативы они могут выпивать в день два бокала (по 100 мл) сухого вина крепостью 13 градусов или бокал шампанского объемом 150 мл.

Однако позже главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что не существует безопасной доли алкоголя, поскольку этанол — токсическое вещество, а продукты его распада являются еще более токсичными.