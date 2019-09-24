Следователи оценят работу руководителей спортивной велосекции из-за гибели юного спортсмена на дороге в Великолукском районе

12:37, 24 сентября 2019, ПАИ

Следователи Великолукского межрайонного следственного отдела по поручению руководителя СУ СК России по Псковской области дадут оценку работе руководства спортивной секции, воспитанник которой погиб 23 сентября под колесами автомобиля. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, следователи проведут проверку, насколько отвечали безопасности оказываемые в спортивной секции услуги.

Накануне трагедией завершились занятия велосипедистов. Дети колонной следовали вдоль проезжей части. В какой-то момент колесо одного из велосипедов зацепило впереди идущий велосипед. 10-летний мальчик не справился с управлением и выехал на встречную полосу дороги.

Ребенок попал под колеса автомобиля и от полученных травм скончался на месте.

В ведомстве уточнили, что речь идет о спортивной школе «Олимп». Трагедия произошла на дороге Великие Луки — Новосокольники около 16:35.