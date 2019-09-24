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Олег Мыслевич: С 2002 года мы смогли вырастить свой судейский состав и службу безопасности для обеспечения ралли

На сегодняшний день на ралли в Псковской области 90% судейского состава и службы безопасности - жители региона. А в 2002 году, когда в области был возрождён автоспорт, 90% судей и комиссаров безопасности были из Санкт-Петербурга. Об этом рассказал президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции 24 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «За эти годы мы вырастили свою команду», - заявил Олег Мыслевич.

Он отметил, что ралли «Псков» проводится уже в 18-й раз, а через два года будет праздновать юбилей. Президент Федерации автоспорта подчеркнул, что ралли «Псков» заслужило репутацию гонки с хорошим уровнем подготовки и хорошей «спортивностью» скоростных участков. По его словам, именно поэтому уже не в первый раз Псков получает право провести финальный этап Кубка России.

Олег Мыслевич также добавил, что псковские трассы считаются самыми быстрыми в России, требующими хорошей подготовки и техники, и пилотов.

Ралли, которое в этом году получило название «Псков Ганзейский», состоится 26-28 сентября. В этом году  - это финал Кубка России, Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского» и моносерии LADA Rally Cup, а также третий этап Кубка Белоруссии по ралли-спринту.

Заявки на участие в соревновании подали более 60 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Уфы, Екатеринбурга, Якутска, Екатеринбурга, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Ярославля, Смоленска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Перми, Минска (Белоруссия). Псков представляют три экипажа.

27 сентября в 21:00 на площади Ленина в Пскове, у здания Псковского государственного университета, состоится церемония открытия соревнований. Её специальным гостем будет «боевой» автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» - победитель ралли-рейдов «Дакар». После официальной части будет дан старт первому скоростному участку, трасса которого пройдёт между площадями Ленина и Октябрьской.

Основная часть гонки состоится 28 сентября. Экипажи стартуют из Изборска и проедут 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов, из которых 103 - скоростные участки.

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Олег Мыслевич: С 2002 года мы смогли вырастить свой судейский состав и службу безопасности для обеспечения ралли Три псковских экипажа выступят в финале Кубка России по ралли Более 60 экипажей выйдут на старт ралли «Псков Ганзейский» 45 экипажей подали заявки на участие в ралли «Псков Ганзейский» Финал моносерии LADA Rally Cup состоится в рамках ралли «Псков Ганзейский» В связи с отменой ралли «Санкт-Петербург» вырастет число участников финала кубка России в Пскове Организаторы отчитались о 39-х международных Ганзейских днях в Пскове Один из скоростных участков финала Кубка России по ралли пройдёт в центре Пскова «Боевой» КАМАЗ – участник «Дакара» приедет на ралли «Псков Ганзейский» Волонтер псковской Ганзы посетила немецкий город Анклам
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