Олег Мыслевич: С 2002 года мы смогли вырастить свой судейский состав и службу безопасности для обеспечения ралли

17:01, 24 сентября 2019, ПАИ

На сегодняшний день на ралли в Псковской области 90% судейского состава и службы безопасности - жители региона. А в 2002 году, когда в области был возрождён автоспорт, 90% судей и комиссаров безопасности были из Санкт-Петербурга. Об этом рассказал президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции 24 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «За эти годы мы вырастили свою команду», - заявил Олег Мыслевич.

Он отметил, что ралли «Псков» проводится уже в 18-й раз, а через два года будет праздновать юбилей. Президент Федерации автоспорта подчеркнул, что ралли «Псков» заслужило репутацию гонки с хорошим уровнем подготовки и хорошей «спортивностью» скоростных участков. По его словам, именно поэтому уже не в первый раз Псков получает право провести финальный этап Кубка России.

Олег Мыслевич также добавил, что псковские трассы считаются самыми быстрыми в России, требующими хорошей подготовки и техники, и пилотов.

Ралли, которое в этом году получило название «Псков Ганзейский», состоится 26-28 сентября. В этом году - это финал Кубка России, Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского» и моносерии LADA Rally Cup, а также третий этап Кубка Белоруссии по ралли-спринту.

Заявки на участие в соревновании подали более 60 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Уфы, Екатеринбурга, Якутска, Екатеринбурга, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Ярославля, Смоленска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Перми, Минска (Белоруссия). Псков представляют три экипажа.

27 сентября в 21:00 на площади Ленина в Пскове, у здания Псковского государственного университета, состоится церемония открытия соревнований. Её специальным гостем будет «боевой» автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» - победитель ралли-рейдов «Дакар». После официальной части будет дан старт первому скоростному участку, трасса которого пройдёт между площадями Ленина и Октябрьской.

Основная часть гонки состоится 28 сентября. Экипажи стартуют из Изборска и проедут 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов, из которых 103 - скоростные участки.