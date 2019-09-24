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Общество

На 7,3% выросла выручка псковского общепита

В январе-августе 2019 года рестораны, кафе и бары Псковской области получили выручку в 3 млрд 708,6 млн рублей: это на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Псковстат в докладе «Социально-экономическое положение Псковской области в январе-августе 2019 года».

По данным Псковстата, оборот общественного питания в августе 2019 года составил 518,1 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 9,9% выше результатов соответствующего периода предыдущего года.

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