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Общество

Названы победители конкурса на предоставление грантов НКО Псковской области

24 сентября в Псковской области подвели итоги конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории региона, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Алена Трунова отметила, что всего на конкурс поступили 26 заявок от СО НКО, а допущены были – 24, так как две заявки были признаны не соответствующими требованиям положения.

Члены комиссии высказали свои замечания. Так, прозвучало предложение уточнить требования к конкурсным работам. В ряде материалов заявлено участие партнеров, но это не подкреплено документами, суммы средств, заложенные на оплату труда волонтеров, отличаются в несколько раз, а потому предложено выработать некие рекомендации по этой статье расходов.

Победителями в конкурсе стали 10 некоммерческих организаций:

Всего победителям до 6 ноября будут выделены 1 млн 991 тысяча 780 рублей.

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