Названы победители конкурса на предоставление грантов НКО Псковской области

20:58, 24 сентября 2019, ПАИ

24 сентября в Псковской области подвели итоги конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории региона, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Алена Трунова отметила, что всего на конкурс поступили 26 заявок от СО НКО, а допущены были – 24, так как две заявки были признаны не соответствующими требованиям положения.

Члены комиссии высказали свои замечания. Так, прозвучало предложение уточнить требования к конкурсным работам. В ряде материалов заявлено участие партнеров, но это не подкреплено документами, суммы средств, заложенные на оплату труда волонтеров, отличаются в несколько раз, а потому предложено выработать некие рекомендации по этой статье расходов.

Победителями в конкурсе стали 10 некоммерческих организаций:

Псковская областная общественная организация «Центр развития кадрового потенциала» с проектом «У истоков Родины» - сумма субсидии 199 тысяч 926 рублей;

Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области с проектом «Поколение вместе – душа на месте: Crossing the Generation Gap» - 199 тысяч 454 рублей;

Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След пантеры» с проектом «Помним прошлое, строим будущее» - 199 тысяч рублей;

Псковская региональная общественная молодежная организация «Равные возможности» с проектом «Фестиваль сказочная Купала в Палкино» - 200 тысяч рублей;

Псковская областная общественная организация «Былины древнего Пскова» с проектом «Военно-исторический фестиваль Хельга» - 200 тысяч рублей;

Псковская региональная общественная организация «ЭКОС» с проектом «Тропа сказок» - 200 тысяч рублей;

Псковская региональная общественная молодежная организация «Мост» с проектом «Культурная мозаика» - 193 тысячи 400 рублей;

Псковская региональная общественная организация «Историческая память» с проектом «Комплексное развитие историко-краеведческого интерактивного Псковского музея флота» - 200 тысяч рублей;

Псковское региональное отделение всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» с проектом «Наш дом – Россия» - 200 тысяч рублей;

Автономно некоммерческой организации «Детско-молодежный военно-патриотический клуб «Высота» с проектом «Активное лето» - 200 тысяч рублей.

Всего победителям до 6 ноября будут выделены 1 млн 991 тысяча 780 рублей.