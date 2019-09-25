Руководителем псковского центра «Подросток» назначен отставной военный

15:11, 25 сентября 2019, ПАИ

И. о. директора псковского Центра образования «Подросток» назначен бывший кадровый военный Сергей Макаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

«Учитывая, что все сотрудники центра образования «Подросток» отказались взять на себя ответственность руководства их учреждением, мы искали руководителя со стороны», - рассказала она. Сергей Макаров назначен и. о. директора центра с текущей недели, сейчас у него испытательный срок.

По словам Анны Кузыченко, Сергей Макаров - отставной военный, прошедший серьезную подготовку. Кроме того, у него есть образование по государственному и муниципальному управлению, ранее он руководил образовательным учреждением – ДОСААФ.

Анна Кузыченко добавила, что в центре сейчас «все спокойно»: идет учебный процесс, педагоги работают, дети ходят на занятия.

2 сентября администрация центра «Подросток» заявила о закрытии здания на ремонт, не озвучив вариантов размещения учащихся. К решению вопроса подключился губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и центр сначала переехал в здание вечерней школы, а затем – в здание СПбГЭУ на Крестовском шоссе. Для удобства учащихся от площади Ленина курсирует специальный автобус.