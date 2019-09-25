Более 4 тысяч деревьев посадят в Псковской области

18:10, 25 сентября 2019, ПАИ

27 сентября на участке Ваулиногорского лесничества, расположенного в 60-ти километрах от Пскова, добровольцы посадят более четырёх тысяч саженцев на площади 1,3 гектара. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие состоится в рамках всероссийской акции «Живи, лес!».

Планируется, что посадкой деревьев займутся более 40 человек, в том числе студенты Псковского государственного университета и общественники.

Всероссийская акция «Живи, лес!» ежегодно проходит на землях лесного фонда Псковской области с 2011 года в рамках нацпроекта «Экология» и региональной программы «Сохранение лесов Псковской области». В 2018 году в рамках акции в лесах от мусора были убраны 34 гектара. Псковичи также посадили более 25 тысяч сеянцев ели.

В этом году в целях улучшения профилактической работы и сохранения лесов от огня были закуплены 11 новых лесопатрульных комплексов, 4 колесных трактора и 2 лесных плуга. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделены более 30 млн рублей.