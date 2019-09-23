Почти 9% горючего на российских заправках оказалось суррогатом

09:21, 26 сентября 2019, ПАИ

Почти 9% горючего на российском рынке признано фальсифицированным и суррогатным. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Проведенные с начала 2019 года проверки показали, что на автозаправочных станциях ежегодно продают 6 млн тонн суррогата, в то время как весь объем рынка бензина и дизеля составляет 65 млн тонн. По состоянию на 24 сентября на 81 из 920 проверенных АЗС продаются бензин и дизель, не соответствующие стандартам качества. При этом доля нарушений на независимых заправках в 2,5 раза выше, чем на сетевых, - 13% и 5% соответственно.

По сравнению с 2015 годом Росстандарт отметил заметное улучшение качества топлива, четыре года назад нарушения были выявлены на каждой пятой заправке (20%).

Специалисты Российского топливного союза объяснили стабильный процент нарушителей среди АЗС особенностями ревизий, которые организует федеральное агентство. «Росстандарт проводит плановые проверки с предварительным уведомлением того, кого он будет проверять. Соответственно, 9% нарушителей — это АЗС, которые, даже зная о ревизии, не могут к ней подготовиться и оперативно исправить недостатки», — заявил президент РТС Евгений Аркуша. Он считает, что сделать вывод, улучшается ли ситуация с качеством топлива на АЗС, помогут внеплановые проверки, которые Росстандарт планирует провести по поручению правительства.