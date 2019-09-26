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Общество

Александр Братчиков предложил регулировать подачу тепла в дома псковичей в зависимости от погоды

Глава администрации Пскова Александр Братчиков предложил регулировать подачу тепла в зависимости от температуры за окном. Об этом с совещания в Управлении городского хозяйства, состоявшегося 26 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению главы администрации, следует регулировать подачу: «потеплее, похолоднее». «Погода же меняется, то есть нужны электронные узлы. К этому нужно стремиться, надо ставить такое оборудование», - подчеркнул Александр Братчиков.

Он напомнил, что отопительный сезон в Пскове начался 24 сентября, но до сих пор продолжают поступать жалобы от замерзающих псковичей. Начальник Управления городского хозяйства Николай Баринов сообщил, что в основном городские котельные запущены, но в работе некоторых из них есть «маленькие нюансы». В частности, с котельной в Шоссейном переулке, которая снабжает теплом 11 жилых домов.

Представитель Псковских тепловых сетей отметил, что 27 сентября в городе запустят котельную «Псковавиа»: «будет подключен аэропорт и ещё один дом».

Александр Братчиков уточнил, из-за чего всё-таки жалуются псковичи не только из районов названных котельных. Представители управляющих компаний пояснили, что речь идёт об отдельных стояках в домах, но заверили, что  «развоздушка идёт полным ходом».

Начать подачу тепла в квартиры псковичей раньше установленного срока поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «В связи с низкой температурой воздуха и многочисленными обращениями граждан еще в пятницу дал указание начать отопительный сезон досрочно, а не ждать плановой даты - 1 октября», - написал глава региона в своем «Инстаграме».

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