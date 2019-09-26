«Лежачие полицейские» появились в псковской Родине, где в августе автомобиль сбил ребёнка

11:34, 26 сентября 2019, ПАИ

На улице Никольской в деревне Родина Псковского района, где в августе под колёса автомобиля попал ребёнок, установили «лежачих полицейских». Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов, неровности появились рядом с домами №2 и №3 по улице Никольской.

По его словам, установкой занимались строители, в чем ведении до сих пор находится дорога.

20 августа в районе установки лежачих полицейских был сбит восьмилетний ребёнок. Мальчик получил травмы и попал в Детскую областную больницу. Виновницей ДТП оказалась девушка за рулём «Фольксвагена».