Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист принес публичные извинения

12:58, 26 сентября 2019, ПАИ

Водитель мотоцикла, который в апреле насмерть сбил 6-летнюю девочку на проспекте Энтузиастов в Пскове, принес публичные извинения. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания, которое проходит в Псковском городском суде 26 сентября.

33-летний обвиняемый признал вину в полном объеме. «Прощу прощения у мамы ребенка, если когда-нибудь сможете простить», - обратился он к потерпевшей - матери погибшей девочки Марии Захаровой.

Истец заявила, что не верит в раскаяние мужчины, кроме того, это первые извинения за полгода. «Я думаю, что вину он осознал формально, я не вижу раскаяния», - отметила Мария Захарова.

По ходатайству подсудимого дело рассматривается в особом порядке. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения). Санкция указанной статьи на момент совершения ДТП предусматривала наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Ожидается, что приговор будет вынесен 26 сентября.

7 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль мотоцикла «Хонда», не имея водительского удостоверения категории А. Вместе с владельцем мотоцикла, который сел на транспортное средство в качестве пассажира, он поехал в город. Перед нерегулируемым пешеходным переходом на проспекте Энтузиастов скорость мотоцикла достигла порядка 110 км/ч, при этом на данном участке дороги действует ограничение скорости 40 км/ч. Несколько автомобилей остановились перед «зеброй», пропуская пешеходов, а мотоциклист, не снижая скорости, сбил женщину и ее дочь, переходивших проезжую часть.

Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Здоровью пассажира был причинен тяжкий вред, водителю диагностировали черепно-мозговую травму.

Эксперты пришли к выводу, что виновник ДТП вменяем.