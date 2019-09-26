У руководства Псковского облсовпрофа прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о присвоении денег

13:19, 26 сентября 2019, ПАИ

В Пскове по месту жительства руководства Псковского облсовпрофа прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о присвоении денег облсовпрофа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

По версии следствия, в 2018 и 2019 годах председатель профсоюзной организации, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова во время четырёх частных визитов в Санкт-Петербург проживала в отеле и оплачивала эти поездки как командировки за счёт средств облсовпрофа. На эти дни она оформляла себе суточные, а также назначала оплату как за выход на работу в выходной день. Таким образом Ульяна Михайлова присвоила и растратила почти 200 тысяч рублей.

Уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

На основании судебных решений, полученных по ходатайству следствия, по месту жительства руководства облсовпрофа проведены пять обысков. Следователи изъяли документы и электронные носители информации, которые могут иметь значение при расследовании и разрешении уголовного дела.