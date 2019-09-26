В Пскове ищут актёров для полнометражного фильма о молодёжи

16:52, 26 сентября 2019, ПАИ

2 октября с 17:00 до 21:00 в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15) состоится кастинг актёров на главную роль в полнометражном художественном фильме о молодёжи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

На кастинг приглашаются мальчики и юноши 11-16 лет. Съёмки фильма запланированы на лето 2020 года. Кастинг проведёт режиссёр фильма, выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров (Москва) Наталья Постовалова.

Участникам кастинга, которые проходили отбор в Театрально-концертной дирекции, повторно приходить не нужно.