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Общество

Виновного в гибели 6-летней псковички мотоциклиста приговорили к 4 годам лишения свободы

Псковский городской суд признал 33-летнего мотоциклиста виновным в гибели 6-летней псковички (часть 4 статьи 264 УК РФ), передает корреспондент Псковского агентства информации из зала суда 26 сентября.

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима, а также к лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение трех лет. До вступления приговора в законную силу виновный останется под стражей, что зачтется в срок отбытия наказания (1 день за 1,5).

Кроме этого, суд обязал его возместить потерпевшей 1,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда. В исковых требованиях фигурировала сумма в 2 млн рублей, однако ее сократили с учетом материального состояния подсудимого.

Суд постановил оставить мотоцикл в распоряжении владельца, который тоже пострадал в данном ДТП - он ехал в качестве пассажира. В настоящее время транспортное средство находится у него на ответственном хранении.

7 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль мотоцикла Honda, не имея водительского удостоверения категории А, и на проспекте Энтузиастов в Пскове сбил 6-летнюю девочку. От полученных травм она скончалась в больнице. 

26 сентября в зале суда мотоциклист впервые принес публичные извинения, однако мать погибшей девочки не поверила в его раскаяние.

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  • Гибель ребенка под колёсами мотоцикла в Пскове
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