Пятиэтажные школы будут строить в России

19:48, 26 сентября 2019, ПАИ

Министерство строительства и ЖКХ России смягчило требования к количеству этажей в школах, что даёт возможность строить в стране пятиэтажные школы, сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Владимира Якушева.

По его словам, работа по модернизации нормативно-технических документов и правил производится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Владимир Якушев также озвучил первые результаты проекта, направленного на рационализацию решений. «Так, предусмотрена возможность проектирования пятиэтажных школ. В настоящее время это не более четырех этажей. При этом использование пятого этажа мы предусмотрели с учетом ограничений требований пожарной безопасности», - сказал он.

Чиновник добавил, что актовые залы теперь возможно размещать на третьем этаже. Раньше их размещали не выше второго.

В Псковской области в этом году новая школа на 500 учеников открылась в Дно. В 2017 году новую школу открыли в псковском микрорайоне Борисовичи. В 2018 году - в Великих Луках. Запланировано также строительство школы на 800 мест, которое начнётся в Великих Луках в ближайшее время. В Минпросвещения также уже поданы заявки на строительство новых школ в посёлке Линово Пыталовского района, Гдове, в Печорском районе и ряде других муниципалитетов.